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Полицейские в Удмуртии заблокировали 68 сайтов, торгующих фальшивыми сертификатами о вакцинации

16:25, 27 октября, 2021
Андрей Поносов
Полицейские в Удмуртии заблокировали 68 сайтов, торгующих фальшивыми сертификатами о вакцинации
16:25, 27 октября, 2021
Андрей Поносов
172
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#Удмуртия\n#МВД\n#коронавирус\n#сертификация\n#прививки\n#фальсификация\n#подделка документов\n#уголовная ответственность
Фото: pixabay.com
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За использование поддельных справок предусмотрена уголовная ответственность.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии закрыли 68 сайтов, предлагающих гражданам купить поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. При этом в полиции напомнили: за использование фальшивых справок о наличии прививок гражданам грозит уголовное наказание, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Сотрудники полиции в Удмуртии постоянно работают над выявлением и блокированием интернет-ресурсов, предлагающих за деньги заполучить сертификат или QR-код о якобы пройденной вакцинации от COVID-19.

В республиканском МВД подчеркнули: при совершении такой сделки ответственность понесут обе стороны. Согласно статье 327 Уголовного Кодекса России («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков») за торговлю поддельными сертификатами предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, а за использование фальшивых документов – до одного года.

16:25, 27 октября, 2021
Андрей Поносов
172
0
#Удмуртия\n#МВД\n#коронавирус\n#сертификация\n#прививки\n#фальсификация\n#подделка документов\n#уголовная ответственность
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