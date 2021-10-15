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В Удмуртии умерли 36 пациентов с диагнозом коронавирус

09:20, 15 октября, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии умерли 36 пациентов с диагнозом коронавирус
09:20, 15 октября, 2021
Екатерина Сентемова
733
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус\n#вакцинация\n#заболевание
Фото: twenty20.com
733
0

Инфекцией заразились еще 335 граждан.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в Удмуртии скончались 36 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

Самому молодому скончавшемуся было 35 лет, самой пожилой — 94 года.

Положительные тесты ка ковид получили 335 человек. Большинство заболевших проживают в Ижевске — 163 жителя, 37 — в Воткинске, 23 — в Можге. В остальных городах и районах республики число новых пациентов не превышает 18.

259 человек выздоровели.

За время пандемии 429 642 жителя Удмуртии вакцинировались. Из них 333 987 уже получили второй компонент, а 58 947 человек поставили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

09:20, 15 октября, 2021
Екатерина Сентемова
733
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус\n#вакцинация\n#заболевание
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