В Удмуртии умерли 36 пациентов с диагнозом коронавирус

Инфекцией заразились еще 335 граждан.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в Удмуртии скончались 36 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

Самому молодому скончавшемуся было 35 лет, самой пожилой — 94 года.

Положительные тесты ка ковид получили 335 человек. Большинство заболевших проживают в Ижевске — 163 жителя, 37 — в Воткинске, 23 — в Можге. В остальных городах и районах республики число новых пациентов не превышает 18.

259 человек выздоровели.

За время пандемии 429 642 жителя Удмуртии вакцинировались. Из них 333 987 уже получили второй компонент, а 58 947 человек поставили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».