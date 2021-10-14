Ещё 342 человека заразились коронавирусом в Удмуртии

14 заражённых ковидом в республике скончались.

Ижевск. Удмуртия. Ещё 342 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Удмуртии. Об этом утром четверга, 14 октября, сообщил оперштаб республики.

Отмечается, что в числе заболевших 81 ребёнок и 71 человек старше 65 лет. Также за отчётные сутки умерло 14 заражённых ковидом. Женщинам было 70, 60, 52, 73, 73, 77, 75, 80 лет. Мужчинам было 71, 34, 80, 75, 79, 71 год.

286 человек выписали из ковидариев Удмуртии после выздоровления. На текущую дату в республике вакцинировались от COVID-19 всего 424 027 человек.

Таким образом, на 14 октября в Удмуртии всего зарегистрировали 57 598 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 46 250 человек выздоровели, 2 349 скончались.