В торговом центре «Молл Матрица» в Ижевске появится постоянный пункт вакцинации от коронавируса

Поставить прививку там можно в любой день с 10:00 до 20:00.

Ижевск. Удмуртия. В Ленинском районе Ижевска появится постоянный мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Работать он начнет с 24 сентября на втором этаже в торговом центре «Молл Матрица». Вакцинировать горожан в будни и выходные дни с 10:00 до 20:00 будут медработники городской клинической больницы №4 и городской поликлиники № 6.

Кроме нового пункта в Ленинском районе поставить прививку можно:

- на Центральной площади ежедневно с 08:00 до 19:00;

- в пункте страховой компании «Капитал» на улице Максима Горького, 64 с понедельника по пятницу с 08:00 до 19:00;

- в медицинских учреждениях города.

Также до 26 сентября в Ижевске на парковке возле торгового центра «Мой порт» стоит мобильный пункт, в котором можно вакцинироваться с 10:00 до 18:00.

Поставить прививку могут только совершеннолетние граждане, имеющие при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.