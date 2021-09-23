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В торговом центре «Молл Матрица» в Ижевске появится постоянный пункт вакцинации от коронавируса

11:20, 23 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
В торговом центре «Молл Матрица» в Ижевске появится постоянный пункт вакцинации от коронавируса
11:20, 23 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
236
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцинация\n#коронавирус\n#прививки
Фото: twenty20.com
236
0

Поставить прививку там можно в любой день с 10:00 до 20:00.

Ижевск. Удмуртия. В Ленинском районе Ижевска появится постоянный мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Работать он начнет с 24 сентября на втором этаже в торговом центре «Молл Матрица». Вакцинировать горожан в будни и выходные дни с 10:00 до 20:00 будут медработники городской клинической больницы №4 и городской поликлиники № 6.

Кроме нового пункта в Ленинском районе поставить прививку можно:

- на Центральной площади ежедневно с 08:00 до 19:00;

- в пункте страховой компании «Капитал» на улице Максима Горького, 64 с понедельника по пятницу с 08:00 до 19:00;

- в медицинских учреждениях города.

Также до 26 сентября в Ижевске на парковке возле торгового центра «Мой порт» стоит мобильный пункт, в котором можно вакцинироваться с 10:00 до 18:00.

Поставить прививку могут только совершеннолетние граждане, имеющие при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

11:20, 23 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
236
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцинация\n#коронавирус\n#прививки
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