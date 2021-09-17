Еще четыре ФАПа открыли в районах Удмуртии

В ближайшее время еще 35 пунктов смогут начать прием пациентов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии открыли еще 4 новых фельдшерско-акушерских пункта. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Так, ФАПы начали принимать пациентов в селе Крымская Слудка Кизнерского района, селе Люкшудья в Якшур-Бодьинском районе, а также деревне Девятово и селе Октябрьский Сарапульского района.

В каждом таком пункте есть кабинет приема, смотровой и процедурный кабинеты, помещение, где хранятся лекарства, препараты, а также зона ожидания и санузел. В кабинетах имеются дефибриллятор, электрокардиограф, тонометр и другое.

Напомним, ФАПы строят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». С начала 2021 года в Удмуртии их открыли 52. В планах – запустить в работу еще 35. В сентябре пункты также открылись в Завьяловском, Шарканском и Можгинском районах Удмуртии.