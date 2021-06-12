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В Удмуртии 40 человек заболели коронавирусом

09:31, 12 июня, 2021
Андрей Поносов
В Удмуртии 40 человек заболели коронавирусом
09:31, 12 июня, 2021
Андрей Поносов
545
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#инфекция\n#заболевание\n#гибель людей
Фото: pixabay.com
545
0

Среди заразившихся 4 ребенка младше 14 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние сутки зафиксировано 40 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 4 ребенка младше 14 лет и 7 пенсионеров старше 65 лет, сообщает республиканский оперативный штаб в группе «ВКонтакте».

19 фактов инфицирования зарегистрировано в Ижевске, 8 – в Юкаменском районе, по 3 – в Кезском и Киясовском районах. По 2 случая зарегистрировано в Глазове и Сарапуле, единичные заражения - в Игринском, Камбарском и Сарапульском районах.

Всего с начала пандемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 34 637 жителей Удмуртии. 457 человек не перенесли заболевание. Сейчас на излечении находятся 2,7 тыс. граждан, из них 42 - в тяжелом состоянии.

09:31, 12 июня, 2021
Андрей Поносов
545
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#инфекция\n#заболевание\n#гибель людей