За сутки в Удмуртии скончались три пациентки с коронавирусом

Врачи выписали 74 человека.

Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии положительные тесты на коронавирус оказались еще у 85 жителей. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртской Республики.

Ковид подтвердился у 31 жителя Ижевска, 11 жителей Глазова, 10 жителей Игринского района, 9 жителей Сарапульского района, 5 жителей Сарапула, 5 жителей Шарканского района, 3 жителей Дебесского района, 3 жителей Камбарского района, 2 жителей Вавожского района, 2 жителей Глазовского района, по одному случаю зафиксировали в Балезинском, Завьяловском, Каракулинском и Красногорском районах.

Среди заболевших 25 жителей старше 65 лет.

Стало известно, что скончались трое женщин, которые лечились от коронавируса. Им было по 64, 65 и 99 лет. Врачи выписали 74 выздоровевших пациента.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 94 человека.

Прививку от новой инфекции поставили 42 475 человек. Более 30 тыс. жителей вакцинировались вторым компонентом.