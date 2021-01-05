В Удмуртии выявили еще 213 случаев заражения коронавирусом

Летальных случаев при заболевании за сутки не зарегистрировано.

Ижевск. Удмуртия. Ещё 213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии. Такие данные привёл Оперштаб республики утром во вторник, 5 декабря.

Также в регионе 218 человек выписали после выздоровления, летальных случаев за сутки не зарегистрировали. Большинство заболевших зарегистрировали в Ижевске (115 человек) и в Балезинском районе (13 человек).

Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 20 940 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 17 056 человек выздоровели, 303 летальных случая.