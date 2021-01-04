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Два пожилых пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии

09:07, 04 января, 2021
Анна Торхова
Два пожилых пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии
09:07, 04 января, 2021
Анна Торхова
278
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
278
0

На 4 января зарегистрировано еще 216 случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 4 января зарегистрировали еще 216 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии в соцсети «Вконтакте».

Диагноз подтвердился у 136 жителей Ижевска, 17 жителей Можги, 14 жителей Алнашского района, 11 жителей Балезинского района, 10 жителей Завьяловского района и 10 жителей Сарапула, 4 жителей Вавожского района, 3 жителей Можгинского района. По 2 случая выявили в Юкаменском, Кизнерском, Игринском, Дебесском районах, по 1 случая зафиксировали в Якшур-Бодьинском, Малопургинском, Граховском районах.

За сутки домой выписали еще 210 человек. Два пациента скончались – 82-летний мужчина и 87-летняя женщина.

Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 20 727 случаев ковида. 16 838 человек уже выздоровели, 303 скончались. В тяжелом состоянии остаются 155 человек.

09:07, 04 января, 2021
Анна Торхова
278
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус