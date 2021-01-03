Врачи Удмуртии напомнили, что делать и куда обращаться в случае обморожения

За прошлый сезон в ожоговое отделение обратились 70 человек.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии напомнили, что делать в случае обморожения. Об этом сообщает Минздрав Удмуртской Республики.

В первую очередь, нужно исключить воздействие холода, снять холодную одежду и обувь, переодеться в теплое, после чего походить по комнате, чтобы восстановить кровообращение.

Пострадавшего нужно напоить горячим чаем, теплым молоком или морсом. Алкоголь и кофе под запретом.

Ни в коем случае нельзя растирать пораженные участки тела снегом, также запрещено согревать кожу в горячей воде или растирать участки спиртом.

При сильном обморожении нужно обращаться к врачу. В Ижевске пациентов принимают в ожоговом отделении Первой РКБ на улице Воткинское шоссе, 57.

Отметим, за прошлый зимний сезон в ожоговое отделение попали 70 человек, 30 из которых госпитализировали.

Обморожение можно получить при температуре воздуха ниже -10 градусов. Оно сопровождается жжением в области кистей рук, стоп, на лице. Чтобы не получить повреждения, выходя на улицу нужно обязательно защитить голову и шею, на лицо нанести защитный крем. Одежда и обувь должны быть свободными, чтобы не препятствовать циркуляции крови.

Одежду нужно выбирать многослойную из натуральных тканей, прослойки воздуха между слоями помогут сохранить тепло.

На холоде откажитесь от алкоголя и сигарет. Из-за никотина периферические сосуды сужаются, потому возрастает риск обморожения. Алкоголь же, наоборот, расширяет кровеносные сосуды и увеличивает теплоотдачу тела.