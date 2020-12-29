Медработникам 1 РКБ в Удмуртии подарили более 2 тонн фруктов

Они оказались рады такому подарку, поблагодарив всех, кто их поддерживает.

Ижевск. Удмуртия. Члены президиума Государственного совета Удмуртии подарили медработникам Первой республиканской клинической больницы более 2 тонн мандаринов и яблок. Подарки получили не только работники «красной зоны», но и остальные. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Всего в больницу доставили более тонны яблок разных сортов и более тонны мандаринов. Члены президиума отметили, что фруктовые наборы помогут врачам набраться витаминов и почувствовать новогоднее настроение. Сами медработники оказались рады такому подарку, поблагодарив всех, кто их поддерживает.

В период пандемии COVID-19 некоторые медучреждения были перепрофилированы под ковид-центры, на работников 1 РКБ многократно выросла нагрузка. Здесь принимаются экстренные пациенты и проводятся плановые неотложные операции. Также в больнице организовывают лечение и оказывают иную медицинскую помощь гражданам. Сейчас здесь работают 1 700 человек.