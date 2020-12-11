В республиканском тубдиспансере в Ижевске установят новый утилизатор медотходов

Прибор превращается медицинские отходы в бытовые.

Ижевск. Удмуртия. В Республиканской клинической туберкулезной больнице в Ижевске установят новый утилизатор медотходов. Современное оборудование уже поступило в медучреждение, сообщает ИА «Удмуртия»

«Закупаются современные утилизаторы, которые превращают медицинские отходы в бытовые. Это очень важный аспект работы медицинской организации», – рассказала изданию главврач тубдиспансера Екатерина Тюлькина.

Прибор итальянского производства установят на станции утилизации медотходов, которая расположится рядом с территорией двух новых корпусов тубдиспансера. Стоит отметить, что имеющийся в медучреждении утилизатор эксплуатируется уже 10 лет.

При строительстве в 2020 году освоили около 280 млн рублей. Также выделили средства для закупки оборудования, которое продолжит поступать до конца года

Сдать объект планируется в сентябре 2021 года.