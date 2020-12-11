В республиканском тубдиспансере в Ижевске установят новый утилизатор медотходов

Прибор превращается медицинские отходы в бытовые.
Ижевск. Удмуртия. В Республиканской клинической туберкулезной больнице в Ижевске установят новый утилизатор медотходов. Современное оборудование уже поступило в медучреждение, сообщает ИА «Удмуртия».
«Закупаются современные утилизаторы, которые превращают медицинские отходы в бытовые. Это очень важный аспект работы медицинской организации», – рассказала изданию главврач тубдиспансера Екатерина Тюлькина.
Прибор итальянского производства установят на станции утилизации медотходов, которая расположится рядом с территорией двух новых корпусов тубдиспансера. Стоит отметить, что имеющийся в медучреждении утилизатор эксплуатируется уже 10 лет.
Напомним, возведение двух новых корпусов возобновили в 2019 году. На конец ноября строительная готовность объекта составляла 65%. Полностью возведены здания хирургического и детского корпусов, готова кровля, идёт установка окон и подготовка к чистовой отделке зданий. Идёт реконструкция существующих зданий прачечной и котельной.
При строительстве в 2020 году освоили около 280 млн рублей. Также выделили средства для закупки оборудования, которое продолжит поступать до конца года
Сдать объект планируется в сентябре 2021 года.