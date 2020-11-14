Коронавирус: за сутки в Удмуртии зарегистрировали 150 новых случаев заражения

Один пациент скончался.

Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии зарегистрировали 150 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Правительство Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Так, диагнозы подтвердились у 59 ижевчан, 15 жителей Глазова, 13 жителей Можги, 11 жителей Сарапула, 9 жителей Воткинска. 9 случаев зафиксировано в Завьяловском районе, по 7 в Игринском и Алнашском районах, также ковидом заразились 4 жителя Балезинского района, 3 жителя Можгинского района, по два жителя в Увинском, Граховском и Якшур-Бодьинском районах. По одному случаю выявлено в Вавожском, Каракулинском, Кизнерском, Киясовском, Сарапульском, Селтинском, Шарканском районах.

107 пациентов выздоровели, один – 44-летний мужчина, скончался. В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 189 человек.

За время пандемии в Удмуртии выздоровели 8895 человек и 197 скончались.