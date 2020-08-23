29 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии

На 23 августа в республике зарегистрировано 2 990 случаев заболевания.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 29 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики утром воскресенья, 23 августа.

Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 5 жителей Малопургинского района, 4 жителей Можги, по два случая зарегистрировано в Завьяловском, Вавожском, Игринском районах, по одному случаю — в Глазове, Ярском, Можгинском, Сюмсинском районах

Таким образом, на 23 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 990 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, 2 444 человека выздоровели, 56 летальных случаев. Состояние заболевших: 344 в удовлетворительном состоянии, 126 средней степени тяжести, 20 в тяжелом состоянии.