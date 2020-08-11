Техника находится в Завьяловской районной и Республиканской клинической инфекционной больницах.

Ижевск. Удмуртия. Два аппарата для гемодиализа установили в Covid-центрах Удмуртии. О помощи пациентам с хронической почечной недостаточностью рассказал замминистра здравоохранения Удмуртской Республики Никита Свирин на своей странице в «Фейсбуке».



Новая техника находится в Завьяловской районной и Республиканской клинической инфекционной больницах. Туда госпитализируют всех пациентов с подтвержденным коронавирусом, нуждающихся в заместительной почечной терапии.



Никита Свирин добавил, что жители Удмуртии с отрицательным результатом на Covid-19 продолжают лечение в отделениях гемодиализа по месту медицинского обслуживания.