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Количество зараженных коронавирусом жителей Удмуртии увеличилось еще на 27 человек

11:11, 02 мая, 2020
Дмитрий Стрелков
Количество зараженных коронавирусом жителей Удмуртии увеличилось еще на 27 человек
11:11, 02 мая, 2020
Дмитрий Стрелков
506
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
506
0

Такие данные привёл глава республики на 11:00 субботы, 2 мая.

Ижевск. Удмуртия. Число заражённых коронавирусом жителей Удмуртии достигло 27 человек. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своейстранице «ВКонтакте» в субботу, 2 мая, в 11:00.

Отмечается, что диагноз подтвердился у 22 жителей Ижевска, одного жителя Воткинского, одного Увинского и одного Якшур-Бодьинского районов, а также по одному человеку заболело в Глазове и Можге.

По каждому вновь выявленному случаю заболевания проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц.

Коронавирус в Удмуртии: Актуальная информация - Развитие истории / Сусанин

Хроника развития ситуации с коронавирусом в Ижевске и на территории Удмуртии в 2020 году. Таймлайн и история событий

11:11, 02 мая, 2020
Дмитрий Стрелков
506
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус

 

 

 


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