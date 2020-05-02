Количество зараженных коронавирусом жителей Удмуртии увеличилось еще на 27 человек

Такие данные привёл глава республики на 11:00 субботы, 2 мая.

Ижевск. Удмуртия. Число заражённых коронавирусом жителей Удмуртии достигло 27 человек. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своейстранице «ВКонтакте» в субботу, 2 мая, в 11:00.

Отмечается, что диагноз подтвердился у 22 жителей Ижевска, одного жителя Воткинского, одного Увинского и одного Якшур-Бодьинского районов, а также по одному человеку заболело в Глазове и Можге.

По каждому вновь выявленному случаю заболевания проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц.