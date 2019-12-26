В Удмуртии зарегистрировали 13 случаев заражения животных трихинеллезом

Охотникам напомнили, что мясо дикого зверя должно пройти экспертизу.

Ижевск. Удмуртия. В течение 2019 года в Удмуртии зарегистрировали 13 случаев заболевания животных трихинеллезом. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Россельхознадзора.

В этой связи специалисты ведомства напомнили о риске заражения людей трихинеллезом на территории региона. Заражение этим паразитарным заболеванием происходит при употреблении в пищу мяса инфицированных животных (свиней, кабанов, медведей). Наиболее опасна личиночная стадия, которая паразитирует в мышцах. Заболевание у животных может внешне не проявляться годами. Диагностируется при ветеринарно-санитарной экспертизе мышечной ткани ножек диафрагмы добытых животных.

У людей проявляется мышечными болями разной интенсивности, понижением восприимчивости к разнообразным заболеваниям, аллергическими реакциями, другими симптомами, снижающими качество жизни.

«Добытое мясо диких животных необходимо направлять на полную ветеринарно-санитарную экспертизу, в том числе для проверки на трихинеллез», — напомнили в Россельхознадзоре.