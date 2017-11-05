Жителям Ижевска предложили бесплатную прививку от гриппа

Бригады медиков будут работать в ТРЦ «Петровский» и «Русском доме».

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска смогут бесплатно привиться от гриппа. О такой возможности сообщил Минздрав Удмуртии.

Бригады медиков будут работать 5 и 6 ноября с 14:00 до 19:00 в ТРЦ «Петровский» и 7 ноября с 11:00 до 13:00 в «Русском доме» парка космонавтов.

Всех желающих обследует врач-терапевт и при отсутствии противопоказаний прививку поставят прямо на месте.

Напомним, что Роспотребнадзор России заявил, что Удмуртия находится в конце рейтинга регионов по охвату населения вакцинацией против гриппа. По данным на 28 октября было привито 455 459 человек, что составляет 29,9% от общего числа жителей субъекта. Однако, в республиканском ведомстве сообщили, что уже на 31 октября привитыми числились уже 530 659 человек. В том числе 250 000 детей, что составляет 100% от плановой вакцинации.