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      Удмуртия заняла последнее место в России по вакцинации против гриппа

      16:51, 30 октября, 2017
      Диана Ворончихина
      16:51, 30 октября, 2017
      Диана Ворончихина
      404
      0
      #здоровье\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#грипп\n#вакцинация
      Фото: torange.biz
      404
      0

      По данным на 28 октября 2017 года в родниковом крае привили 455 459 человек, что составляет 29,9% от общего числа жителей республики.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла последнее место в рейтинге регионов по охвату населения вакцинацией против гриппа. Соответствующий список подготовил Роспотребнадзор.

      По данным на 28 октября 2017 года в республике привили 455 459 человек, что составляет 29,9% от общего числа жителей субъекта.

      Всего в России прививки поставили более 57,9 млн человек – это 39% от общей численности населения страны. Лидерами по охвату вакцинацией стали: Республика Тыва (54,7%), Краснодарский край (53%), Амурская область (46,2%), Санкт-Петербург, (46,1%) Хабаровский край (45,4%).

      В аутсайдерах вместе с Удмуртией также оказались Крым (30,7%) и Московская область (31,8%).

      16:51, 30 октября, 2017
      Диана Ворончихина
      404
      0
      #здоровье\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#грипп\n#вакцинация

       

       

       

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