Удмуртия заняла последнее место в России по вакцинации против гриппа

По данным на 28 октября 2017 года в родниковом крае привили 455 459 человек, что составляет 29,9% от общего числа жителей республики.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла последнее место в рейтинге регионов по охвату населения вакцинацией против гриппа. Соответствующий список подготовил Роспотребнадзор.

По данным на 28 октября 2017 года в республике привили 455 459 человек, что составляет 29,9% от общего числа жителей субъекта.

Всего в России прививки поставили более 57,9 млн человек – это 39% от общей численности населения страны. Лидерами по охвату вакцинацией стали: Республика Тыва (54,7%), Краснодарский край (53%), Амурская область (46,2%), Санкт-Петербург, (46,1%) Хабаровский край (45,4%).

В аутсайдерах вместе с Удмуртией также оказались Крым (30,7%) и Московская область (31,8%).