Ижевск. Удмуртия. Второй корпус школы №91 в Ижевске может появиться в 2028 году. Об этом сообщила администрация города.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков анонсировал в соцсетях проведение прямого эфира 15 августа. Под постом об этом он призвал горожан задавать насущные вопросы. Ижевчанка Елена Юшкова спросила, когда будет построен второй корпус для школы №91 и когда сделают школьный стадион. Также дама напомнила, что глава города ещё в апреле пообещал провести встречу с родителями учащихся этой школы. На вопрос ответил официальный аккаунт администрации Ижевска.

«Муниципальной программой "Территориальное развитие" предусмотрено строительство здания второго корпуса МБОУ "СОШ №91" ориентировочно в 2028 году. Вопрос о встрече с главой города будет рассмотрен ближе к осени», — говорится в сообщении.

Другая горожанка спросила о планах по строительству нового здания школы №90 взамен снесённого. Она также получила ответ.

«Сейчас идет согласование участка, где будет построено новое здание школы на 825 мест. Проект включен в муниципальную программу "Территориальное развитие" до 2027 года», — ответила администрация Ижевска.