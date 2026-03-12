Закрыть
Перенастройка светофоров началась в Воткинске

11:42, 12 марта, 2026
#Воткинск\n#Удмуртия\n#светофоры
Источник фото: ИА «Сусанин»
Работы планируют завершить до 16 марта.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске начали перенастраивать некоторые светофоры. Об этом сообщает администрация города.

Работы проводят для обеспечения безопасности пешеходов исходя из требований ГАИ.

Специалисты учитывают потоки транспорта в разное время суток и выбирают оптимальные режимы работы светофоров. Настроить все объекты должны до 16 марта.

«Приносим извинения за временные неудобства. Напоминаем, что безопасность на дороге важна для всех участников дорожного движения, особенно вблизи образовательных учреждений и там, где большой пешеходный трафик. Относитесь, пожалуйста, с пониманием», — заявили в администрации Воткинска.  

