Ижевск. Удмуртия. 1 200 новых машиномест на новых платных парковках появятся в Ижевске. Об этом на брифинге 10 июня рассказала «Сусанину» директор МКУ Ижевска «Центр цифровых компетенций» Яна Агафонова.

Напомним, о том, что новые платные парковки начнут действовать, рассказал в ходе прямого эфира глава города Дмитрий Чистяков.

«С 16 июня в Ижевске добавится 1 200 платных парковочных мест. Все парковки заработают одновременно. Сейчас у нас действуют 1 326 таких мест. На новых парковках дорожные знаки сейчас зачехлены, они ещё не действуют, оплачивать стоянку на них не надо. Открыты лишь информационные щиты. Призываю горожан обращать внимание на зачехлённые знаки, они заработают лишь с 16 июня», — сказала Яна Агафонова.

Она напомнила, что многие участки новых парковок выбраны по заявкам бизнеса, который хотел бы разгрузить рядом со своими офисами места для клиентов.

Основные адреса размещения новых платных парковок:

- ул. Лихвинцева от ул. Пушкинской до кафе «Мятный трюфель»;

- ул. Красноармейская с обеих сторон от ул. Ленина до ул. К. Либкнехта (Цирк, Центральный автовокзал);

- ул. Советская около банка «ВТБ» и клиники «Лада-Эстет»;

- ул. К. Маркса от ул. Советской вверх до ул. Красногеройской (БЦ «Найди»);

- ул. Пушкинская, вниз от ул. Ленина до ул. К. Либкнехта;

- ул. Пастухова от ул. Пушкинской до ул. К. Маркса (школа №68, Цирк, ТЦ «Европа»).

Яна Агафонова также подчеркнула, что 10% мест на парковках будет сохранено за автомобилями, которыми управляют люди с инвалидностью. Продолжат действовать льготы для многодетных семей и электромобилей. Все парковки оснастят оборудованием программно-аппаратного комплекса фото-видеофиксации нарушений, которое интегрировано с системами СРАФАП и АИСПП. Установят более 46 стационарных комплексов фото-видеофиксации и 46 программно-аппаратных комплексов средств защиты информации Vip-NET координаторов.

Также собеседница отметила, что на новых парковках уже будут учтён факт прилегания к зданиям, в которых размещены дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, государственные или муниципальные организации дополнительного образования, медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, зданиям торговых центров (комплексов). На них будет действовать увеличенный интервал бесплатного нахождения авто на платной парковке. Вся информация будет размещена на соответствующих щитах. Такие новые участки с удлинённым интервалом появятся:

- у дома по ул. Красногеройская, 37 — рядом лицеем №30;

- ул. Максима Горького, 72 — бар «Горький»;

- ул. Пушкинская, 138 — Школа шашек имени С. Ф. Ощепкова;

- ул. Пушкинская, 162 — поликлиника №2 больницы №1;

- ул. Ленина, 40 — отделение восстановительной медицины Детской горполиклиники №1;

- ул. 10 лет Октября, 17а — ТЦ «Октябрьский».

Все подробности можно будет узнать на портале «Парковочное пространство города Ижевска», где действует актуальная онлайн-карта.