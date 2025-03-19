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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Почти тысячу новых фонарей планируют установить на улицах Ижевска в 2025 году

14:23, 19 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Почти тысячу новых фонарей планируют установить на улицах Ижевска в 2025 году
14:23, 19 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
334
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фонари\n#уличное освещение\n#глава Ижевска
Источник фото: Дмитрий Чистяков «ВКонтакте»
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В том числе собираются увеличить освещённость отдалённых микрорайонов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в текущем году планируют установить 960 новых уличных светильников. Об этом сообщает глава города Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте».

Сейчас ведутся работы в микрорайоне «Люлли». Светильники появились на улицах Ореховая, Сочинская, Кедровая, Олимпийская, Юниоров, Скурыгина, Чемпионов, Тарасова.

«Пока идет процесс подключения к общей сети, полностью запустить освещение здесь планируется во втором квартале. Всего в этом году на улицах микрорайона появятся порядка 300 светильников», – говорится в сообщении.

Также в приоритете места из обращений граждан – подходы к социальным объектам, дворам, детским площадкам и школам.

Преимущество новых ламп в их повышенной энергоёмкости, что поможет снизить нагрузку на общегородскую электросеть.

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14:23, 19 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
334
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фонари\n#уличное освещение\n#глава Ижевска