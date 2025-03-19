Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в текущем году планируют установить 960 новых уличных светильников. Об этом сообщает глава города Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте».

Сейчас ведутся работы в микрорайоне «Люлли». Светильники появились на улицах Ореховая, Сочинская, Кедровая, Олимпийская, Юниоров, Скурыгина, Чемпионов, Тарасова.

«Пока идет процесс подключения к общей сети, полностью запустить освещение здесь планируется во втором квартале. Всего в этом году на улицах микрорайона появятся порядка 300 светильников», – говорится в сообщении.

Также в приоритете места из обращений граждан – подходы к социальным объектам, дворам, детским площадкам и школам.

Преимущество новых ламп в их повышенной энергоёмкости, что поможет снизить нагрузку на общегородскую электросеть.