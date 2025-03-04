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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Дорожники уже промыли более половины ливнёвки на улице Удмуртской в Ижевске

12:20, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Дорожники уже промыли более половины ливнёвки на улице Удмуртской в Ижевске
12:20, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ливнёвки\n#реконструкция улиц
Источник фото: vk.com/d_a_chistyakov
54
0

После окончания работ подземную сеть обследует робот-диагност.

Ижевск. Удмуртия. На улице Удмуртской в Ижевске уже промыли больше половины намеченного к ремонту участка ливневой канализации. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков. 

Напомним, что работы стартовали в конце января. Промывка ливнёвки является предварительной работой перед комплексным ремонтом улицы. 

Используя каналопромывочную машину и илосос, сотрудники ДРЭУ расчищают ливневку от грязи и мусора. Подрядчик уже выполнил работы на участке от Лихвинцева до Кирова. Теперь рабочим предстоит прочистить коллектор на участке от Советской до Пастухова. 

Далее работоспособность ливнёвки проверит робот-диагност, а специалисты составят перечень необходимых ремонтных работ. 

В рамках обновления улицы также отремонтируют крупный коллектор, который находится на участке от улицы Кирова до переулка Широкого. Работы займут 3-4 месяца. 

Напомним, что в 2025 году на улице Удмуртской обновят сетевые коммуникации, а благоустройство пройдёт в 2026 году. Ремонт коммуникаций стартует текущей весной. К нему приступят все ресурсоснабжающие организации города — энергетики, водоканал и газовая служба. 

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12:20, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ливнёвки\n#реконструкция улиц