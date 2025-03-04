Ижевск. Удмуртия. На улице Удмуртской в Ижевске уже промыли больше половины намеченного к ремонту участка ливневой канализации. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Напомним, что работы стартовали в конце января. Промывка ливнёвки является предварительной работой перед комплексным ремонтом улицы.

Используя каналопромывочную машину и илосос, сотрудники ДРЭУ расчищают ливневку от грязи и мусора. Подрядчик уже выполнил работы на участке от Лихвинцева до Кирова. Теперь рабочим предстоит прочистить коллектор на участке от Советской до Пастухова.

Далее работоспособность ливнёвки проверит робот-диагност, а специалисты составят перечень необходимых ремонтных работ.

В рамках обновления улицы также отремонтируют крупный коллектор, который находится на участке от улицы Кирова до переулка Широкого. Работы займут 3-4 месяца.

Напомним, что в 2025 году на улице Удмуртской обновят сетевые коммуникации, а благоустройство пройдёт в 2026 году. Ремонт коммуникаций стартует текущей весной. К нему приступят все ресурсоснабжающие организации города — энергетики, водоканал и газовая служба.