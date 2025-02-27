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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На разметку дорог в Ижевске выделено почти 80 млн рублей

18:02, 27 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
На разметку дорог в Ижевске выделено почти 80 млн рублей
18:02, 27 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
66
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорожная разметка
Источник фото: ИА «Сусанин»
66
0

Работы начнутся, когда позволит погода.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на разметку дорог в 2025 году выделено 79,5 млн рублей. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков во время прямого эфира 27 февраля на телеканале «Моя Удмуртия». 

Отмечается, что в этот раз на разметку уйдёт в 1,5 раза больше средств, чем было выделено в 2024 году. В дело пойдёт как краска, так и пластик. Глава города хочет увеличить использование последнего материала из-за его эстетичности и долговечности.

«Для нас очень важно, чтобы к ключевым праздникам разметка была нанесена, то есть к 9 мая. То, что до 9 мая будет не сделано, то крайний срок до 12 июня, чтобы в День города всё-всё было сделано», — заявил глава Ижевска. 

Также Дмитрий Чистяков рассказал, что к 1 сентября вновь обновят разметку у школ и детских садов, если она сотрётся за лето.

Помимо этого, в планах обновить разметку на велодорожках и самокатных парковках. Работы стартуют, когда позволит погода. 

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18:02, 27 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
66
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорожная разметка