Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на разметку дорог в 2025 году выделено 79,5 млн рублей. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков во время прямого эфира 27 февраля на телеканале «Моя Удмуртия».

Отмечается, что в этот раз на разметку уйдёт в 1,5 раза больше средств, чем было выделено в 2024 году. В дело пойдёт как краска, так и пластик. Глава города хочет увеличить использование последнего материала из-за его эстетичности и долговечности.

«Для нас очень важно, чтобы к ключевым праздникам разметка была нанесена, то есть к 9 мая. То, что до 9 мая будет не сделано, то крайний срок до 12 июня, чтобы в День города всё-всё было сделано», — заявил глава Ижевска.

Также Дмитрий Чистяков рассказал, что к 1 сентября вновь обновят разметку у школ и детских садов, если она сотрётся за лето.

Помимо этого, в планах обновить разметку на велодорожках и самокатных парковках. Работы стартуют, когда позволит погода.