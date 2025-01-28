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В Берёзовой роще Ижевска появились информационные стенды с навигацией на двух языках

10:54, 28 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Берёзовой роще Ижевска появились информационные стенды с навигацией на двух языках
10:54, 28 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
113
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Берёзовая роща\n#парк\n#благоустройство
Источник фото: Центр территориального развития УР «ВКонтакте»
113
0

Они сделаны из дерева и металла, чтобы не выбиваться из окружающей среды.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на территории Берёзовой рощи появились информационные стенды с навигацией по парку, написанной на двух языках – русском и удмуртском. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии в своих соцсетях.

По словам дизайнеров, они вдохновлялись тотемными столбами.

«Для удмуртов роща имеет особое, сакральное значение. По преданиям здесь проводились обряды и моления. Сейчас же в парке организуют национальные праздники», – говорится в сообщении.

На стендах можно прочитать информацию о сакральной ели, памятном камне, скульптуре «Шунды-Мумы».

В качестве материалов изготовления выбраны дерево и металл. Эти материалы сочетаются со стилем детских площадок и гармонично вписываются в окружающую среду. А наличие крутящихся элементов на стендах делает их привлекательными для детей.


Фото: Центр территориального развития УР

10:54, 28 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
113
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Берёзовая роща\n#парк\n#благоустройство