В Берёзовой роще Ижевска появились информационные стенды с навигацией на двух языках

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на территории Берёзовой рощи появились информационные стенды с навигацией по парку, написанной на двух языках – русском и удмуртском. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии в своих соцсетях.

По словам дизайнеров, они вдохновлялись тотемными столбами.

«Для удмуртов роща имеет особое, сакральное значение. По преданиям здесь проводились обряды и моления. Сейчас же в парке организуют национальные праздники», – говорится в сообщении.

На стендах можно прочитать информацию о сакральной ели, памятном камне, скульптуре «Шунды-Мумы».

В качестве материалов изготовления выбраны дерево и металл. Эти материалы сочетаются со стилем детских площадок и гармонично вписываются в окружающую среду. А наличие крутящихся элементов на стендах делает их привлекательными для детей.



Фото: Центр территориального развития УР