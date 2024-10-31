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Новые правила для платных парковок в Ижевске начнут действовать с 1 ноября

15:45, 31 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Новые правила для платных парковок в Ижевске начнут действовать с 1 ноября
15:45, 31 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
92
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#Ижевск\n#платные парковки
Источник фото: администрация Ижевска
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У ряда учреждений увеличили срок бесплатного нахождения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 1 ноября начнут действовать новые правила пользования платными парковками. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Нововведения связаны с принятым Госсоветом Удмуртии новым законом №53-РЗ «О регулировании отдельных вопросов пользования платными парковками на территории УР».

Для автомобилистов, которые оставляют транспортные средства на парковках рядом с медицинскими учреждениями, образовательными организациями и торговыми центрами, увеличивается время бесплатного пользования.

На платных парковках, прилегающих к зданиям детских садов, школ, учреждениям дополнительного образования, время оплаты парковки продлено до 30 минут с момента въезда.

Возле коммерческих зданий и бизнес-центров бесплатно оставить свой автомобиль на платной парковке можно будет на 60 минут (1 час), около государственных медицинских организаций — на 120 минут (2 часа).

В течение времени стоянки с учётом бесплатного времени автомобилистам нужно оплатить парковку по общему тарифу — 35 рублей в час.

Новый закон регулирует работу 13 платных парковок на улицах Пушкинская, Максима Горького, Красногеройская, Кирова, Ленина, Карла Маркса, Коммунаров. Перечень парковок более адресно указан на сайте муниципалитета

На остальных действует прежний режим — внести плату необходимо в первые 15 минут стоянки, на этих парковках действует тариф — 35 рублей в час.

Жителей города и гостей Ижевска просят обращать внимание на информационные табло, установленные на парковочных местах в центральном квадрате города.

В настоящее время специалисты вывешивают новые информационные щиты. Для удобства пользователей они окрашены в разные цвета: 30 минут — зелёный инфощит, 60 минут — фиолетовый, 120 минут — красный.

Напомним, что стоимость пользования платным парковочным местом по-прежнему составляет 35 рублей в час, такая цена действует в будни с 8:00 до 20:00. В остальное время, а также в выходные и праздничные дни плата за пользование парковкой не взимается.

Одно из самых распространенных нарушений — невнесение платы за пользование парковкой. За это предусмотрен штраф 2000 рублей.

Узнать обо всех подробностях работы платных парковок в Ижевске и льготных категориях можно на портале izhparking.ru.

15:45, 31 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
92
0
#Ижевск\n#платные парковки