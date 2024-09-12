На платных парковках Ижевска могут продлить срок бесплатного нахождения у соцобъектов

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске могут внести изменения в законодательство о пользовании платными парковками. Проект изменений озвучил перед Госсоветом Удмуртии председатель постоянной комиссии регионального парламента по экономической политике, промышленности и инвестициям Тимур Ягафаров.

Он напомнил, что сегодня даром на такой парковке будним днём можно оставаться первые 15 минут. Но горожане в многочисленных обращениях отметили, что этого времени не хватает ни на то, чтобы отвести ребёнка в школу, ни чтобы записаться в регистратуре поликлиники.

Потому инициаторы изменений предлагают на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, в которых размещены дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, сделать бесплатной стоянку на таких парковках в течение 30 минут с момента въезда.

А на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, в которых размещены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, бесплатными сделать первые 120 минут (два часа) с момента въезда на парковку

Парламент поддержал инициативу в первом чтении.

UPD: В 13:30 парламент принял закон во втором чтении. За это время поступила одна поправка, которая также была учтена. В перечень объектов, у которых можно будет стоять даром подольше, включили учреждения дополнительного образования.