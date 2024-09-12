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На платных парковках Ижевска могут продлить срок бесплатного нахождения у соцобъектов

10:55, 12 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
На платных парковках Ижевска могут продлить срок бесплатного нахождения у соцобъектов
10:55, 12 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
213
0
#Ижевск\n#Госсовет Удмуртии\n#платные парковки
Фото: ИА "Сусанин"
213
0

Госсовет республики принял изменения в закон в первом чтении.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске могут внести изменения в законодательство о пользовании платными парковками. Проект изменений озвучил перед Госсоветом Удмуртии председатель постоянной комиссии регионального парламента по экономической политике, промышленности и инвестициям Тимур Ягафаров.

Он напомнил, что сегодня даром на такой парковке будним днём можно оставаться первые 15 минут. Но горожане в многочисленных обращениях отметили, что этого времени не хватает ни на то, чтобы отвести ребёнка в школу, ни чтобы записаться в регистратуре поликлиники.

Потому инициаторы изменений предлагают на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, в которых размещены дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, сделать бесплатной стоянку на таких парковках в течение 30 минут с момента въезда.

А на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, в которых размещены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, бесплатными сделать первые 120 минут (два часа) с момента въезда на парковку

Парламент поддержал инициативу в первом чтении.

UPD: В 13:30 парламент принял закон во втором чтении. За это время поступила одна поправка, которая также была учтена. В перечень объектов, у которых можно будет стоять даром подольше, включили учреждения дополнительного образования.

10:55, 12 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
213
0
#Ижевск\n#Госсовет Удмуртии\n#платные парковки