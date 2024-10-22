Автобусы №12 и №27 в Ижевске временно начнут заходить на Буммаш

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие выходные, 26 и 27 октября, в Ижевске временно изменится схема движения автобусов по маршрутам №12 и №27. Как передаёт пресс-служба ИПОПАТа, это связано с ремонтом трамвайных путей по улице 10 лет Октября.

Движение транспорта будет ограничено с 21:00 25 октября до 04:00 28 октября. Здесь будет закрыт участок дороги при движении в сторону центра города. В указанный промежуток времени движение автобусов будет организовано следующим образом.

При движении в сторону центра:

- №12 — ул. Ворошилова, ул. 9 Января, ул. Дзержинского, ул. Удмуртская, далее по маршруту;

- №27 – ул. 10 лет Октября, ул. 9 Января, ул. Дзержинского, ул. Удмуртская, далее по маршруту.

В обратном направлении (при движении из центра) автобусы будут курсировать по обычному маршруту.