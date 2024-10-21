В Ижевске начали обносить забором старинную водонапорную башню у музея Калашникова

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали обносить забором водонапорную башню 1915 года постройки, которая стоит у музея Калашникова. Как «Сусанину» сообщили в администрации города, памятник архитектуры приватизировали ещё в 2022 году.

Новым собственником объекта культурного наследия регионального значения стал ИП Билоус Г. А. Цена сделки приватизации составила 1 377 728 рублей. На нового владельца накладывается обязанность разработки проекта по сохранению объекта культурного наследия и выполнение соответствующих работ.

Городской администрации неизвестно, как новый собственник будет использовать исторический памятник.

Согласно техническому акту, стены, кровля и перекрытие водонапорной башни находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, водонапорную башю построили в 1915 году для организации центрального водоснабжения Нагорной части посёлка Ижевский завод.