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В Ижевске начали обносить забором старинную водонапорную башню у музея Калашникова

16:50, 21 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске начали обносить забором старинную водонапорную башню у музея Калашникова
16:50, 21 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
243
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#памятники истории
Источник фото: ИА «Сусанин»
243
0

В 2022 году памятник истории включили в прогнозный план приватизации.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали обносить забором водонапорную башню 1915 года постройки, которая стоит у музея Калашникова. Как «Сусанину» сообщили в администрации города, памятник архитектуры приватизировали ещё в 2022 году. 

Новым собственником объекта культурного наследия регионального значения стал ИП Билоус Г. А. Цена сделки приватизации составила 1 377 728 рублей. На нового владельца накладывается обязанность разработки проекта по сохранению объекта культурного наследия и выполнение соответствующих работ. 

Городской администрации неизвестно, как новый собственник будет использовать исторический памятник. 

Согласно техническому акту, стены, кровля и перекрытие водонапорной башни находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, водонапорную башю построили в 1915 году для организации центрального водоснабжения Нагорной части посёлка Ижевский завод. 

16:50, 21 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
243
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#памятники истории