Благоустройство Ёлки-парка в Ижевске начнётся в мае

Ижевск. Удмуртия. Первый этап благоустройства Ёлки-парка в Ижевске начнётся в мае. Об этом сообщается на странице ЦУР Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что парк стал победителем ежегодного рейтингового голосования за объекты благоустройства на 2025 год. За него отдали свои голоса свыше 15,5 тыс. человек. В результате на реализацию задумки были выделены средства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Ёлки-парк занимает около 10 га. Он находится в квартале между улицами: 40 лет Победы, Профессора Николая Рупасова, Молодёжной и проспектом конструктора Михаила Калашникова.

Полностью благоустроить пространство планируется за 3 года. Но было решено пересмотреть график, чтобы в 2025 году здесь получилось создать пешеходную зону. «Наша задача — уже за первый строительный сезон сделать Ёлки-парк удобным для прогулок, а затем в последующие годы совместно с бизнесом наполнять его дополнительной инфраструктурой», — заявил глава Ижевска Дмитрий Чистяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В результате в 2025 году здесь благоустроят дорожки для прогулок, а в следующих сезонах появятся спортплощадки, фуд-корт, веревочный парк, зоны отдыха со скамейками, смотровая площадка, зона мастер-классов, беседки, детские площадки, зона кормушек, площадка для исследования птиц, амфитеатр, сцена, домики отдыха и парковка.