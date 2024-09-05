Пять новых троллейбусов «Пересвет» проходят обкатку в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Пять новых троллейбусов с автономным ходом проходят обкатку в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В Удмуртию прибыла первая партия новых троллейбусов, состоящая из пяти машин модели «Пересвет».

«Каждое новое транспортное средство должно обязательно пройти обкатку, хоть они и были проверены на заводе производителя. Это нужно для того, чтобы водители обучились обращению с новым для них видом техники прежде, чем выходить на линию», — рассказал гендиректор предприятия «ИжГорЭлектроТранс» Андрей Батов.

Обкатка проводится в парке компании и продлится около двух недель. Помимо этого, в машинах настраивают часть систем.

По информации «ИжГЭТранс», вторую партию из 5 троллейбусов доставят в Ижевск до конца сентября. Оставшиеся 9 машин ожидаются в октябре.

После того, как первые 10 троллейбусов пройдут обкатку, их запустят на маршрут №10. Напомним, что его продлят до улицы Берша.