Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

Пять новых троллейбусов «Пересвет» проходят обкатку в Ижевске

17:00, 05 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Пять новых троллейбусов «Пересвет» проходят обкатку в Ижевске
17:00, 05 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
94
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбусы
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
94
0

Их запустят на маршрут №10 только после того, как будут обкатаны 10 машин.

Ижевск. Удмуртия. Пять новых троллейбусов с автономным ходом проходят обкатку в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

В Удмуртию прибыла первая партия новых троллейбусов, состоящая из пяти машин модели «Пересвет».

«Каждое новое транспортное средство должно обязательно пройти обкатку, хоть они и были проверены на заводе производителя. Это нужно для того, чтобы водители обучились обращению с новым для них видом техники прежде, чем выходить на линию», — рассказал гендиректор предприятия «ИжГорЭлектроТранс» Андрей Батов.

Обкатка проводится в парке компании и продлится около двух недель. Помимо этого, в машинах настраивают часть систем. 

По информации «ИжГЭТранс», вторую партию из 5 троллейбусов доставят в Ижевск до конца сентября. Оставшиеся 9 машин ожидаются в октябре. 

После того, как первые 10 троллейбусов пройдут обкатку, их запустят на маршрут №10. Напомним, что его продлят до улицы Берша

17:00, 05 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
94
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбусы