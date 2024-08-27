Под конец лета в школе №7 Ижевска начался капитальный ремонт кровли

Ижевск. Удмуртия. В ижевской школе №7 стартовал ремонт кровли. Как сообщает пресс-служба администрации города, родители встретились с представителями муниципалитета.

Замглавы Ижевска по соцполитике Наталья Гвоздкова напомнила, что в 2020 году школа №7 стала участником программы «Большой ремонт», здесь был выполнен капитальный ремонт кровли, заменены более 200 оконных блоков. В ходе эксплуатации здания выявились дефекты кровельного покрытия. Подрядчик работ, ООО «Лидер», свои гарантийные обязательства также выполнил ненадлежащим образом. Сегодня в отношении него ведётся претензионная работа в судебном порядке.

16 августа на объект зашел новый подрядчик — ООО «ИНТЕХПРОМ». Компания проверенная, заверяют в администрации, в Ижевске участвовала в ремонте школы №50, все работы сданы в срок и с надлежащим качеством.

Сегодня ведётся ремонт кровли двухэтажного блока школьного здания. Здесь предстоит полностью заменить верхний слой кровли, заменить утеплитель, обновить стяжку. Срок исполнения контракта — 25 октября. Также предстоит ремонт кровли на четырёхэтажном блоке, спортивного и актового залов школы и помещений на 4 этаже, пострадавших от протечек. Всего на проведение ремонтных работ выделено 9,2 млн рублей, с их ходом родителей будут информировать регулярно. Школа готова будет принять детей во второй учебной четверти.

Ну а в сентябре-октябре воспитанников школы №7 примут другие образовательные учреждения Устиновского района — №№ 73, 78, 81 и 50. Основные организационные вопросы на сегодня решены: составлены графики учебного процесса для классов, назначены дежурные администраторы в школах, для детей разработаны безопасные маршруты, которые будут патрулироваться сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. При необходимости к сопровождению детей готов подключиться Совет отцов.

Родителей также заверили, что все дети будут обеспечены школьным питанием, все льготы сохраняются, уроки очно и дистанционно будут вести педагоги школы №7. К сентябрю муниципалитет проработает вопрос с городским перевозчиком об увеличении количества рейсов на автобусном маршруте №29 — это пожелание высказали родители. Также у них есть возможность перевести своих детей в первой четверти на дистанционное обучение.