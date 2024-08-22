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Уфимский подрядчик отказался от нанесения дорожной разметки в Ижевске

12:35, 22 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Уфимский подрядчик отказался от нанесения дорожной разметки в Ижевске
12:35, 22 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
324
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорожная разметка
Фото: ИА «Сусанин»
324
0

Компании грозит внесение в реестр недобросовестных поставщиков. 

Ижевск. Удмуртия. Уфимский предприниматель Сергей Диденко, выигравший подряд на нанесение дорожной разметки в Ижевске, отказался от выполнения работ, сообщили в управлении благоустройства города.

Напомним, сумма контракта составляла 13,3 млн рублей. Разметку должны были наносить в августе, однако подрядчик отказался от выполнения работ. В связи с этим, заказчик — служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска — инициирует занесение предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков. 

Торги пройдут повторно. Тем временем горожане ждут нанесение разметки на улицах 9 Января, Ворошилова, Ленина, Карла Маркса и на Славянском шоссе. 

12:35, 22 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
324
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорожная разметка