Фонд развития Ижевска выступил инициатором конкурса по редевелопменту Ижевского оружейного завода

Ижевск. Удмуртия. Фонд развития Ижевска выступил инициатором проведения архитектурного конкурса на разработку концепции редевелопмента Ижевского оружейного завода (18+). Напомним, о старте конкурса объявили в Москве 17 июля.

Конкурс проводится при поддержке правительства Удмуртии, а ключевым партнёром проекта выступила группа компаний «Железно». Оператором конкурса выступает международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab».

Директор ООО «Спецзастройщик "Железно Ижевск"» Сергей Пестов в ходе пресс-конференции, посвящённой старту конкурса, рассказал, что компания подставила крепкое плечо команде, которая долго и кропотливо трудилась над проектом ревитализации исторического объекта.

«Не только финансовый аспект. Хотя мы все перечисления уже сделали, и всероссийский конкурс уже обеспечен финансово. Общий призовой фонд — 12,5 млн рублей. Но мы видим нашу роль ещё и в том, чтобы приложить свои компетенции и знания. Например, наша компания уже имеет опыт в реставрации объектов культурного наследия — Спасский собор в Кирове», — сказал руководитель компании.

Он подчеркнул, что важная составляющая успеха — какие партнёры заходят в проект. Будь то архитекторы, организаторы, представители власти.

«Мы предложили в Фонде провести конкурс именно через организацию всероссийского уровня, чтобы привлечь самых лучших. Среди пожеланий к авторам потенциального проекта: необходимо раскрыть функцию здания; отразить эмоциональную составляющую (делается же для людей); сохранить в проекте историческое и культурное наследие», — разъяснил Сергей Пестов.

Исполнительный директор Фонда развития Ижевска Евгений Хафизов, отвечая на вопрос «Сусанина», заверил, что все компании, которые входят в фонд, выделяют средства добровольно и не ожидают ответных преференций от властей города и республики.

«Никаких преференций застройщикам никто не гарантирует. Речь идёт о добровольных пожертвованиях на благородные цели сохранения культурного наследия. Куда и какие финансы направить, определяет Совет фонда», — подчеркнул Евгений Хафизов.