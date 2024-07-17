В России стартовал конкурс на разработку концепции редевелопмента Ижевского оружейного завода

Ижевск. Удмуртия. Открытый всероссийский конкурс (18+) на разработку концепции редевелопмента Главного корпуса Ижевского оружейного завода стартовал 17 июля. В московской студии ТАСС об этом объявила команда организаторов, в которой город и Удмуртию представил премьер-министр республики Ярослав Семёнов.

Он напомнил, историю появления и жизни всего Ижевского оружейного завода и историю его реставрации. Отвечая на вопрос «Сусанина», премьер-министр подчеркнул, что общенациональный конкурс — продолжение той работы, которую несколько лет проводил Центр территориального развития УР.

«Это продолжение той работы, которая была проведена. Было проведено техническое обследование. Мы ставили главный вопрос — что может там быть с технической точки зрения. Этот конкурс является продолжением той работы», — отметил Ярослав Семёнов.

Он подчеркнул, что сейчас речь идёт о наполнении смыслами пространства в 21 000 квадратных метров, на которых можно разместить объекты, подпадающие под определение многофункционального решения. Глава правительства Удмуртии заверил, что комплекс зданий Ижевского оружейного завода точно не станет «большой гостиницей». Сами цели конкурса это не позволят.

«От итогов конкурса мы ждём не только представление того, что в здании можно будет разместить, но и как это будет функционировать в будущем. Проект должен быть интересным и актуальным на протяжении многих лет», — сказал Ярослав Семёнов.

Все подробности всероссийского конкурса доступны на официальном сайте проекта.