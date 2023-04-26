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Вместо первомайской демонстрации в Ижевске проведут праздник в парке Кирова

11:22, 26 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Вместо первомайской демонстрации в Ижевске проведут праздник в парке Кирова
11:22, 26 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
111
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#горожане
Фото: ИА «Сусанин»
111
0

Организаторы решили наполнить его духом советского времени.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске традиционной первомайской демонстрации в этом году не будет, вместо нее праздник Весны и Труда отметят на других площадках города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска в соцсети «ВКонтакте». 

Первого мая праздничные мероприятия (0+) начнутся в 11:00 в парке Кирова. Организаторы решили провести мероприятие в духе советского времени, поэтому утром гости фестиваля смогут поучаствовать в производственной гимнастике. Движения покажут известные спортсмены Удмуртии и сотрудники ведущих предприятий Ижевска.

В парке будут работать разнообразные зоны с дворовыми играми, а также гости фестиваля познакомятся с бытом советского человека: научатся пользоваться счётами, набирать номер на дисковом телефоне, можно будет попить квас из бочки и раскрасить советские плакаты.

В рамках праздника пройдет акция «Голубь мира». На большом баннере с изображением птицы все желающие смогут написать теплые слова для участников спецоперации. 

Также 1 мая наградят семейные трудовые династии заводчан и работников соцсферы. В их честь на Центральной площади города заработает фотовыставка «Люди Дела» (6+).

Напомним, глава Удмуртии Александр Бречалов 21 апреля сообщил в своих соцсетях, что первомайскую демонстрацию отменили.

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11:22, 26 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
111
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#горожане