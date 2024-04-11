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Отключать горячую воду начнут в Ижевске с 13 мая

13:50, 11 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Отключать горячую воду начнут в Ижевске с 13 мая
13:50, 11 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
317
0
#Ижевск\n#отключение горячей воды в Ижевске\n#горячая вода
Фото: ИА «Сусанин»
317
0

Всего в городе проверят почти 900 км трубопроводов.

Ижевск. Удмуртия. Сезонное отключение горячей воды стартует в Ижевске с 13 мая. Об этом сообщает Удмуртский филиал «Т Плюс».

Плановые гидравлические испытания теплосетей Ижевска продолжатся по 31 августа. Мероприятия направлены на подготовку системы теплоснабжения к отопительному сезону 2024-2025 годов. Всего компания проверит 216 км магистральных и 664,5 км квартальных трубопроводов.

Напомним, что испытания трубопроводов повышенным давлением теплоносителя являются обязательной процедурой, которая позволяет своевременно выявить и устранить слабые места системы теплоснабжения, повысить надёжность её работы следующей зимой. 

Работы пройдут поэтапно. На каждом из них трубопроводы будут диагностировать небольшими, локальными участками.

График гидравлических испытаний теплосетей в Ижевске согласован с администрацией города. С ним можно ознакомиться по ссылке.

13:50, 11 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
317
0
#Ижевск\n#отключение горячей воды в Ижевске\n#горячая вода