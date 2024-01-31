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Кантемир и Илария: в Удмуртии назвали популярные и редкие имена новорождённых

17:00, 31 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Кантемир и Илария: в Удмуртии назвали популярные и редкие имена новорождённых
17:00, 31 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
419
0
#Удмуртия\n#новорождённые\n#имена
Фото: unsplash.com (Hu Chen)
419
0

Данными за 2023 год поделился Комитет по делам ЗАГС.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии рассказали о редких и популярных именах для новорождённых в 2023 году. Данные опубликовали на портале Комитета по делам ЗАГС при правительстве республики.

Популярными именами среди мальчиков стали: Александр, Ярослав, Никита, Степан, Алексей; а среди девочек — Александра, Виктория, Алёна, Анна, Полина.

Редкими именами были названы мальчики — Кантемир, Радомир, Севастьян, Инсаф, Трофим; девочки — Илария, Жасмина, Анисия, Лукерья, Эмили.

17:00, 31 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
419
0
#Удмуртия\n#новорождённые\n#имена