Кантемир и Илария: в Удмуртии назвали популярные и редкие имена новорождённых

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии рассказали о редких и популярных именах для новорождённых в 2023 году. Данные опубликовали на портале Комитета по делам ЗАГС при правительстве республики.

Популярными именами среди мальчиков стали: Александр, Ярослав, Никита, Степан, Алексей; а среди девочек — Александра, Виктория, Алёна, Анна, Полина.

Редкими именами были названы мальчики — Кантемир, Радомир, Севастьян, Инсаф, Трофим; девочки — Илария, Жасмина, Анисия, Лукерья, Эмили.