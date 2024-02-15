Дело Рауфа Кутдузова из ижевской «Городской УК» рассмотрят 27 февраля

Ижевск. Удмуртия. Устиновский районный суд Ижевска рассмотрит уголовное дело в отношении управленца ООО «Городская УК», обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба судов Ижевска.

По версии следствия, в январе-декабре 2022 года Рауф Кутдузов, используя полномочия фактического руководителя ООО «Городская УК», выставлял необоснованно завышенные счета на оплату отопления за 2021 год. Делалось это под видом корректировки платы за поставленное тепло. В результате путём обмана он похитил средства 179 жильцов вверенных домов №19 на улице Молодёжной и №101 на улице Союзной. Общий ущерб составил 560 тыс. рублей.

Слушание по делу пройдёт 27 февраля.

Напомним, директора управляющей компании ООО «Городская УК» Наиля Кутдузова осудили за неисполнение решений суда к лишению свободы в исправительной колонии общего режима на 5 лет и 7 месяцев и штрафу 650 тыс. рублей.