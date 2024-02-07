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Активисты «Народного фронта» потребовали от властей Ижевска привести в порядок подземку на улице Кирова

16:40, 07 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Активисты «Народного фронта» потребовали от властей Ижевска привести в порядок подземку на улице Кирова
16:40, 07 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Народный фронт\n#подземный переход
Фото: ИА «Сусанин»
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Подземный переход приходит в запустение.

Ижевск. Удмуртия. «Народный фронт» Удмуртии получил жалобы горожан на состояние подземного перехода на перекрёстке улиц Горького и Кирова. Активисты движения потребовали от городских властей прокомментировать ситуацию и обеспечить безопасность жителей. Об этом сообщает пресс-служба «Народного фронта» в Удмуртии.

Из подземки съехали торговые точки, оставив после себя пустующие павильоны. Окна в них разбиты, двери выломаны. Жители близлежащих домов сообщают, что в помещениях бегают крысы. Стены перехода «украшают многочисленные граффити. Пол и ступени перехода в зимнее время непроходимы из-за своей скользкости, здесь падают люди.

Активисты «Народного фронта» потребовали от администрации дать комментарий по поводу данного перехода и обеспечить безопасность горожан.

16:40, 07 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
9
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Народный фронт\n#подземный переход