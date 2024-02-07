Активисты «Народного фронта» потребовали от властей Ижевска привести в порядок подземку на улице Кирова

Ижевск. Удмуртия. «Народный фронт» Удмуртии получил жалобы горожан на состояние подземного перехода на перекрёстке улиц Горького и Кирова. Активисты движения потребовали от городских властей прокомментировать ситуацию и обеспечить безопасность жителей. Об этом сообщает пресс-служба «Народного фронта» в Удмуртии.

Из подземки съехали торговые точки, оставив после себя пустующие павильоны. Окна в них разбиты, двери выломаны. Жители близлежащих домов сообщают, что в помещениях бегают крысы. Стены перехода «украшают многочисленные граффити. Пол и ступени перехода в зимнее время непроходимы из-за своей скользкости, здесь падают люди.

Активисты «Народного фронта» потребовали от администрации дать комментарий по поводу данного перехода и обеспечить безопасность горожан.