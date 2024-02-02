Аудиосказки в парках Кирова и Горького в Ижевске будут включать по выходным

Ижевск. Удмуртия. В парках Ижевска поменяли дни аудиосказок. Об этом сообщается в соцсетях сообщества городских общественных пространств «Парки Ижевска».

Напомним, что с 1 декабря 2023 года в парке Кирова и парке Горького запустили проект «Аудиосказки в парках» (0+). Посетители могли услышать любимые истории каждую пятницу.

Но местные жители попросили изменить день проведения этой акции. Теперь сказки можно будет послушать в выходные дни с 11:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00. Например, 4 февраля гостям включат сказку «Умная собачка Соня» (0+).

Послушать кусочек истории можно в нашем видео.