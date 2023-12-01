Две бесермянские и одна удмуртская сказка вошли в книгу «Теплые сказки» от компании «Т Плюс»

Ижевск. Удмуртия. Компания «Т Плюс» выпустила сборник со сказками, куда вошли бесермянские и удмуртские легенды. Об этом сообщает удмуртский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В книге «Теплые сказки» собраны 17 сказок коренных и малочисленных народов России, которые живут на территории присутствия компании. Многие из собранных произведений никогда не издавались.

«Мы работаем в 16 регионах, где есть свои культура и традиции. Для «Т Плюс» важно сохранить эти особенности, а также поделиться с другими красотой и богатством этой самобытности», — прокомментировал генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов.

Чтобы собрать материал для книги устраивались специальные литературные экспедиции. Их участники пытались найти сказки, которые отражают мифы и быт народа, а также показывают редкие сюжеты.

В сборник попали две бесермянские сказки и одна удмуртская. Бесермянами является народ финно-угорской ветви, которые живут на северо-западе Удмуртии. Отмечается, что во время поиска материалов исследователи особо изучали эпос этого народа.

Отмечается, что все произведения связаны сквозной сказкой. Она проходит через все повествование и погружает читателя в мир волшебных историй и их героев: чувашской Пуганэ, бесермянского Вукузё, удмуртского Нюлэсмурта, эрзянской Вирьавы и многих других.

Сборник «Теплые сказки» можно не только прочитать, но и прослушать на специальном сайте. Каждое произведение изложено на русском языке и на языке народа, к которому относится.