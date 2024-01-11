В Удмуртии до конца 2024 года планируется ликвидировать 17 унитарных предприятий

Ижевск. Удмуртия. До конца 2024 года в Удмуртии будет приватизировано, реорганизовано и ликвидировано 31 унитарное предприятие. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минимущества.

В Удмуртии с 2020 года идёт работа по ликвидации и реорганизации унитарных предприятий, работающих на конкурентных товарных рынках. За это время количество МУПов и ГУПов сократилось с 78 до 59 единиц.

В планах до конца года приватизировать или реорганизовать 14 унитарных предприятий, 4 из которых государственные, 10 — муниципальные. Эти унитарные предприятия действуют в условиях конкуренции.

Ликвидация ожидает 17 унитарных предприятий, в их числе 16 муниципальных и 1 государственное. Все они или убыточные или находятся в процессе банкротства.

При этом сохраняется работа предприятий в нише естественных монополий, таких как общественный электротранспорт, ЖКХ и т. д.

«Такие предприятия относятся к категории жизнеобеспечивающих, часто являются единственными в населенном пункте, оказывают услуги в отдаленных и труднодоступных местностях», — подчеркнули в министерстве имущественных отношений Удмуртии.

Напомним, в Ижевске из прогнозного плана приватизации на 2024 год исключили МУП «ДРЭУ» и МУП «Спецдомоуправление».