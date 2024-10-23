В Увинском районе могут продать неиспользуемое здание реабилитационного центра для подростков 

Ува. Удмуртия. В селе Вишур Увинского района оптимизировали социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Сейчас решается вопрос дальнейшего использования освободившихся зданий, сообщили в Минимущества Удмуртии.

Специалисты осмотрели здание реабилитационного центра и бани. Будет проработан вопрос о востребованности объектов и приспособления их для других нужд. В противном случае здания могут быть отданы в аренду или проданы.