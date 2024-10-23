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В Увинском районе могут продать неиспользуемое здание реабилитационного центра для подростков 

13:20, 23 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Увинском районе могут продать неиспользуемое здание реабилитационного центра для подростков 
13:20, 23 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
54
0
#Ува\n#Удмуртия\n#имущество
Источник фото: Минимущества Удмуртии
54
0

Но сначала будут рассмотрены возможности приспособления объекта для других нужд.

Ува. Удмуртия. В селе Вишур Увинского района оптимизировали социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Сейчас решается вопрос дальнейшего использования освободившихся зданий, сообщили в Минимущества Удмуртии.

Специалисты осмотрели здание реабилитационного центра и бани. Будет проработан вопрос о востребованности объектов и приспособления их для других нужд. В противном случае здания могут быть отданы в аренду или проданы.

13:20, 23 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
54
0
#Ува\n#Удмуртия\n#имущество