Дело на 30 миллионов: в Ижевске определён подрядчик по содержанию Центральной площади

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определён подрядчик, который в 2024 году будет отвечать за содержание Центральной площади. Сумма контракта превысила 30 млн рублей. Информация опубликована в карточке соответствующей закупки на федеральном портале.

На конкурс заявилось 5 предприятий. Комиссия определила победителя — ООО «Людмила». По данным сайта МСП.РФ, предприятие зарегистрировано в 2013 году, учредитель Вахрушев Алексей Юрьевич. Уставной капитал составляет 200 тыс. рублей.

Контракт начинает действовать с 1 января 2024 года. Подрядчику предстоит содержать тротуары, объекты благоустройства, инженерные коммуникации. Проводить уборку площади и поддерживать её системы в работоспособном состоянии.