Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид Ижевский «Дом №1» Лонгрид

Отбор на пост главы Глазова прошли два кандидата

13:25, 06 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Отбор на пост главы Глазова прошли два кандидата
13:25, 06 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
917
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#выборы главы
Фото: пресс-служба администрации Глазова
917
0

Ими стали действующий градоначальник и предприниматель.

Глазов. Удмуртия. Два кандидата прошли отбор на должность главы Глазова. Как сообщила пресс-служба горадминистрации, 5 декабря в Глазовской Гордуме прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Глазова.

Напомним, участниками конкурса стали пятеро человек. Все они предоставили программы по развитию города и ответили на вопросы конкурсной комиссии, в которую вошли представители администрации главы и правительства Удмуртии, депутаты Госсовета УР и депутаты Глазовской Городской думы.

Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на финал. Ими стали действующий градоначальник Сергей Коновалов и замдиректора «Центра развития бизнеса и городской среды» Игорь Шавров.

Выборы нового главы Глазова состоятся на внеочередной сессии Гордумы.

13:25, 06 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
917
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#выборы главы