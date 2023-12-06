Отбор на пост главы Глазова прошли два кандидата

Глазов. Удмуртия. Два кандидата прошли отбор на должность главы Глазова. Как сообщила пресс-служба горадминистрации, 5 декабря в Глазовской Гордуме прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Глазова.

Напомним, участниками конкурса стали пятеро человек. Все они предоставили программы по развитию города и ответили на вопросы конкурсной комиссии, в которую вошли представители администрации главы и правительства Удмуртии, депутаты Госсовета УР и депутаты Глазовской Городской думы.

Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на финал. Ими стали действующий градоначальник Сергей Коновалов и замдиректора «Центра развития бизнеса и городской среды» Игорь Шавров.

Выборы нового главы Глазова состоятся на внеочередной сессии Гордумы.