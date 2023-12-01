3 500 евро вносит Ижевск для членства во Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»

Ижевск. Удмуртия. Ижевск с 2004 года является членом Евразийского регионального отделения Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ). Как сообщила «Сусанину» пресс-служба администрации города, это глобальная сеть муниципалитетов, мегаполисов и регионов, а также их объединений, созданная для укрепления роли местных и региональных властей в процессе принятия глобальных решений.

«ОГМВ является самой мощной и влиятельной в мире структурой в сфере межмуниципального и межрегионального сотрудничества. ООН признаёт ОГМВ в качестве главного партнёра по работе с местными властями. По инициативе ОГМВ в повестку дня ООН по устойчивому развитию на период до 2030 года включена Цель №11 — Устойчивые города и населённые пункты», — сообщила «Сусанину» замруководителя аппарата администрации Ижевска Анна Серёжникова.

По её словам, объединяя более 240 000 муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН Всемирная организация ОГМВ представляет интересы более 70% населения планеты. Через участие в ОГМВ местные лидеры выносят нужды и реалии людей на обсуждение за глобальным столом переговоров.

«ОГМВ состоит из семи региональных отделений. По праву, в числе наиболее успешно развивающихся — Евразийское отделение, представляющее интересы местных и региональных властей Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Монголии, а это 1/6 часть суши и около 300 миллионов человек. Уникальность Евразийского отделения — это его глобальность, поскольку оно является частью Всемирной организации ОГМВ, что позволяет его участникам находиться за глобальным столом переговоров», — рассказала Анна Серёжникова.

Штаб-квартира Евразийского отделения находится в Казани; президент Евразийского отделения ОГМВ — мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. В Ижевске данную работу курирует начальник Управления организации работы руководства администрации города.

Анна Серёжникова также подчеркнула, что участие в деятельности ОГМВ даёт возможность реализации следующих целей:

- усиление деятельности органов местного самоуправления;

- способствование установлению побратимских и партнерских связей как средства взаимного обучения и дружбы между народами;

- содействие децентрализованному сотрудничеству и международному сотрудничеству между местными властями и их ассоциациями.

«ОГМВ оказывает огромную поддержку местным властям во взаимодействии с международными организациями, такими как ООН для того, чтобы развивать и продвигать решения проблем урбанизации и глобализации на местном уровне», — отметила собеседница «Сусанина».

Говоря о работе конкретно Евразийского отделения ОГМВ, она пояснила, что организация реализует следующие цели:

- защита местного самоуправления в регионе и отстаивание интересов местных и региональных властей на международном уровне;

- обеспечение единства и сотрудничества между членами организации;

- обеспечение эффективного политического представительства местных властей Евразии в рамках международного сообщества;

- сбор и распространение информации (аналитического, справочного, экономического и другого характера), касающейся местного самоуправления;

- развитие партнерских и побратимских связей между городами;

- развитие программ и инициатив в рамках целей ОГМВ, поиск соответствующих средств для их внедрения;

- обеспечение децентрализованного международного сотрудничества между местными властями и их ассоциациями.

По словам Анны Серёжниковой, преимущества участия Ижевска в ОГМВ заключаются в возможности выдвижения кандидатуры российских представителей в состав Всемирного совета ОГМВ, что позволяет участвовать в принятии глобальных решений, а также повышает имидж и узнаваемость Ижевска; возможности получения аналитических материалов и исследований, проводимых ОГМВ; возможности участия в семинарах, проводимых Евразийским отделением; возможности обмена опытом и лучшими практиками в сфере управления городским хозяйством.

Отметим, что сегодня в состав Всемирного совета ОГМВ входят 22 представителя России. С 2016 по 2019 годы в состав Совета входил глава Ижевска. В соответствии с Уставом участники оплачивают ежегодный членский взнос. Для Ижевска — 3 500 евро (343 203 рублей на момент публикации).