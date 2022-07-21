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На фасаде дома на улице Удмуртской в Ижевске появится новое граффити

12:30, 21 июля, 2022
Екатерина Сентемова
На фасаде дома на улице Удмуртской в Ижевске появится новое граффити
12:30, 21 июля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#граффити
Фото: https://formartpfo.ru/2022/finalists
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Рисунок включает в себя культуру и наследие столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в рамках фестиваля «ФормART» на стене жилого дома появится граффити. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

До 25 сентября иллюстрация Татьяны Трусовой «Город на Иже» украсит фасад 10-этажного дома на улице Удмуртской, 257. Ее эскиз стал победителем  отборочного этапа фестиваля. В своем граффити художница изобразила статую лося, знаменитый мотоцикл «Иж» и собор Александра Невского. 

Напомним, с 1 апреля по 10 июня все желающие могли прислать эскизы будущих граффити. Рисунки должны были отражать культурное наследие городов и регионов России. 

В 2021 году в рамках фестиваля «ФормART» Иван Жижин разрисовал фасад первого корпуса Ижевской сельхозакадемии.

Фестиваль стрит-арта «ФормART» является общественным проектом Приволжского федерального округа. Мероприятие создано, чтобы развивать уличное искусство и поддерживать молодых художников.

12:30, 21 июля, 2022
Екатерина Сентемова
119
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#граффити