На фасаде дома на улице Удмуртской в Ижевске появится новое граффити

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в рамках фестиваля «ФормART» на стене жилого дома появится граффити. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

До 25 сентября иллюстрация Татьяны Трусовой «Город на Иже» украсит фасад 10-этажного дома на улице Удмуртской, 257. Ее эскиз стал победителем отборочного этапа фестиваля. В своем граффити художница изобразила статую лося, знаменитый мотоцикл «Иж» и собор Александра Невского.

Напомним, с 1 апреля по 10 июня все желающие могли прислать эскизы будущих граффити. Рисунки должны были отражать культурное наследие городов и регионов России.

В 2021 году в рамках фестиваля «ФормART» Иван Жижин разрисовал фасад первого корпуса Ижевской сельхозакадемии.

Фестиваль стрит-арта «ФормART» является общественным проектом Приволжского федерального округа. Мероприятие создано, чтобы развивать уличное искусство и поддерживать молодых художников.