На улице 10 лет Октября в Ижевске начали делать пешеходный переход

Ижевск. Удмуртия. На улице 10 лет октября вблизи ЖК «Ежевика» в Ижевске начали делать пешеходный переход. Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе администрации города, переход будет регулируемый — на месте установят светофор вызывного действия.

Работы подрядчик ООО «РИЦ» должен закончить до конца июня. Их стоимость составляет более 2,7 млн рублей.

Напомним, сообщалось, что на участке также появятся остановки. Ранее глава города Олег Бекмеметьев отмечал, что улица скоростная, поэтому нужно соблюсти все требования безопасности.